Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy kullandıktan sonra sahillere akın ettiler - AYDIN

Oy kullandıktan sonra sahillere akın ettiler - AYDIN

- Oy kullanan vatandaşlardan detay görüntüler - Denize giren vatandaşlardan detaylarOy kullandıktan sonra sahillere akın ettiler - Aydın 'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde vatandaşlar, oy kullandıktan sonra sahilleri doldurduAYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra sahillere akın etti.Kuşadası'nda sabah sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra havanın da sıcak olması nedeniyle sahilleri doldurdu.Bazı vatandaşlar su parklarında vakit geçirirken, bazıları da Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajı'nda yüzmeyi tercih etti.Didim ilçesinde de vatandaşlar, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda keyifli vakit geçirdi.

Yüzme Su Parkları Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı