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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Oy çuvalları kamerayla kayıt altına alındı - EDİRNE

Oy çuvalları kamerayla kayıt altına alındı - EDİRNE

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ermesinin sona ermesinin ardından, Edirne Adliyesi'ne getirilen oy çuvalları kamerayla kayıt altına alındıEDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ermesinin sona ermesinin ardından, Edirne Adliyesi'ne getirilen oy çuvalları kamerayla kayıt altına alındıOy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından, sandık görevlileri oyları saydı. Tutanak altına alınan ve çuvallara konulan oylar Edirne Adliyesi'ndeki seçim kuruluna getirildi.
Adliyeye oy çuvallarıyla giren sandık görevlileri, burada x - ray taramasından geçti.Sandık görevlileri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sistemine oy çuvallarının üzerinde bulunan sandık numaralarını ve sandığın bulunduğu okulu yüksek sesle okudu.Oy çuvalları yazılı kaydın yanı sıra görsel ve sesli olarak da kayıt altına alındı. Geçmiş yıllarda Edirne 'de aynı uygulama yapılmıştı.

Kamera Kamera Sistemi 

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