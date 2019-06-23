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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı

oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına taşınması

Ulalar 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı.
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