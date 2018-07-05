-OXFAM yetkilisinin kayıt tutması

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(SANA) - Oxfam’dan Yemen açıklaması- “Hudeyde şehrinin bir mezarlığa dönüşmesine izin verilemez” SANA



- İngiliz Yardım kuruluşu Oxfam, Yemen’in Hudeyde kentinin mezarlığa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini duyurdu. Yemen’in Hudeyde kentinde yaşanan çatışmaların ardından binlerce kişi evlerini terk ediyor. İngiliz Yardım kuruluşu Oxfam, Yemen’in batısında savaşın dinmesine rağmen Hudeyde’den 80 binden fazla insanın evlerini terk edip kaçtığını duyurdu. Oxfam, Hudeyde’de yarım milyondan fazla insanın gıda, su ve sağlık sıkıntısından ciddi şekilde etkilendiğini ve bölgede kolera riskinin arttığını ifade etti.

Oxfam’ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey, "600 bin kişinin kaderi gerçekten tehlikede. Çünkü Hudeyde kenti gerçek bir baskı ve korku altında. Bu sadece büyük ölçekli kayıplarla sonuçlanacaktır. Asıl korku, bunun yalnızca hayatın yaygın kaybına yol açacak bir saldırıya öncülük etmesidir. Hudeyde şehrinin bir mezarlığa dönüşmesine izin verilemez. Bu yıkımı durdurmak için hala zaman var" ifadelerini kullandı. Hudeyde limanı ülkeye ithal edilen gıda ve ilaçların çoğunu temin eden anahtar limanı olduğu için limanın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor.

