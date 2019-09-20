Oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneye tehdit - DİYARBAKIR
- HDP Diyarbakır İl Başkanlığında devam eden oturma eyleminden detaylar - Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemi yapan ve tehdit edildiğini iddia eden annelerden Remziye Akkoyun'nun Zazaca konuşması - Anne Remziye Akkoyun'dan detaylarOturma eylemi yapan Diyarbakır lı anneye tehdit - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Remziye Akkoyun, HDP'li olduğunu belirttiği kişi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü - Remziye Akkoyun: - "Beni tehdit eden kişi, 'Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak' dedi. Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Onlardan korkmuyorum"DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Remziye Akkoyun, HDP'li olduğunu belirttiği kişi tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun, Zazaca yaptığı konuşmada, dün eşiyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine hasta ziyaretine gittiğini, hastane çıkışında HDP'li bir kişi tarafından tehdit edilerek korkutulmak istendiğini öne sürdü.Akkoyun, "Kapının girişinde yanımıza biri geldi. Beni tehdit eden kişi, 'Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak. Niye televizyonlara çıkıp konuşuyorsun.' dedi. Benimle konuşurken devlete de hakaret etti. Ben de ona tepki gösterdim. Bu kişi sürekli HDP il binasına giriyor, onu görüyorum. Orada ne yaptığını bilmiyorum. Belki bizi takip ediyordu." diye konuştu. Kendisini tehdit eden kişiye çocuğunun bırakılmasını, çocuğuna kavuştuğunda eylemine son vereceğini söylediğini aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:"Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben onlardan korkmuyorum. HDP'nin içinde olanlara da söyledim. Çocuğumu 10 yaşında götürdüler. Ciğerimiz yanıyor. Zorluklar içinde çocuğumu büyüttüm alıp götürdüler. Onlara yalvardım, 'Çocuğumu getirin.' dedim. Bana hep yalan söylediler. Çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum."
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