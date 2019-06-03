Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını uçurdu İzle

- Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını uçurdu İzle

Çatıların uçması

( TORONTO ) TORONTO

Polis Sel Baskınları Gesi Başkent Kasırga 


- Kanada’nın başkenti Ottawa’da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Binalarda da hasar meydana gelirken, polis yaralanan olmadığını ifade etti.
Kanada’da Gatineau dahil olmak üzere Quebec eyaleti ve Ontario eyaletinin Prescott ve Russell şehirlerine yönelik kasırga uyarıları yapıldı. Şiddetli rüzgar, Ottawa'nın doğu bölgesindeki evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerlerinden söktü. Molozlar nedeniyle büyük bir otoyol da dahil olmak üzere birkaç sokak kapandı. Binalarda oluşan hasara rağmen, Ottawa polisi ‘bilinen bir yaralanma’ olmadığını ifade etti.
Kent halkı, baharın başlarından itibaren de sel baskınları ile mücadele ediyor. Başkent Ottawa’da bir yıldan daha az bir süre önce etkili olan kasırga nedeniyle hasar meydana gelmiş, kasırga mahalleleri dümdüz etmiş ve elektrik şebekesi ciddi zarar görmüştü.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı