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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ottan iyi verim alan çiftçinin keyfi yerinde Haberi

Ottan iyi verim alan çiftçinin keyfi yerinde Haberi

- Çiftçilerin biçtikleri otu gezer makinası ile samana dönüştürmesi

Tarım Erimli Yağan Hayvancılık Hayvan 

- - Çiftçilerin traktör ile tarlada çalışması
- - Otların gezer makinasına atılması
- - Çiftçilerin patos yapması
- - Çiftçilerin ot ve yoncalarını biçmesi
- - Genel detaylar
- - Otlarını biçen Turgut Soyuşen Röp.
- - Çiftçi Mesut Soyuşen Röp.
- - Çiftçi Turgut Güngör Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş'ta geçtiğimiz kış beklenen karın yağmaması çiftçiyi kara kara düşündürürken, mayıs ayında aralıksız yağan yağışların ot ve yoncaya yaraması çiftçinin yüzünü güldürüyor. Muş'ta bu sene iklimin kurak geçeceğini düşünen çiftçiler, yağışların ardından verimli bir yıl geçirmeye başladı.
Geçen yıla oranla bu yıl iki kat mahsul elde edeceklerini ifade eden çiftçiler, geçen yıl 10 ton aldıkları bir tarladan bu sene 15 ton ürün elde edebileceklerini ifade ettiler. Hasköy ilçesine bağlı Otaç köyünde ot biçmeye başlayan Turgut Soyuşen, verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıla oranla daha fazla ürün elde ettiklerini hatırlatan Soyuşen, "Verimli ve karın yağmamasına rağmen güzel bir seneydi. Otlar ve yoncalar verimli ve güzel. Biz de otlarımızı biçtik, şu anda patos yapıyoruz. Bize fazla olan samanları da arkadaşlarımıza veriyoruz. Mesela tarlası olmayanlara veriyoruz. Onların ihtiyaçlarını uygun bir fiyatla karşılamaya çalışıyoruz. Bu sene böyle geçti, çok memnunuz. Geçen senelere oranla bu yıl çok iyiydi. Geçen sene bir tarladan 10 römork ot elde ediyorduysak, bu sene 15 römork elde ediyoruz. Ton olarak hesapladığımız zaman ise geçen yıl 10 ton ise bu yıl 15 ton verim elde ediyoruz. Yoncalarımız bu yıl çok iyi. Biçtiğimiz ve patosa vurduğumuz yoncalar bizi sevindiriyor. Geçen yıl bir defa biçtiğimiz tarlayı bu yıl iki defa biçebiliriz" dedi.
"Yağışlardan dolayı yüzde 70-80 samanda artış var" Yağışların ot ve yoncayı olumlu yönde etkilediğini aktaran Mesut Soyuşen de, "Her sene patos ve gezer işi yapıyoruz. Geçen sene bir dönüm yonca ya da ot olsun bir dönümden yarım römork ya da bir römork saman elde ediyorduk. Bu sene ise 1,5-2 römork saman elde ediyoruz. Diğer yıllara oranla yağışlardan dolayı çok güzel verim elde ettik. Geçen yıllarda 1 dönümden yarım ton ile 750 kilogram arasında saman elde ediyorduk, bu sene ise 1,5-2 ton arasında saman elde ediyoruz. Yağışlardan dolayı yüzde 70-80 samanda artış var. Kar yağmadığı halde çok iyi verim elde ettik" ifadelerini kullandı. "Kar olmazsa ekin olmaz diyorlardı" Kış ayında kar yağmamasına rağmen çok iyi verim elde ettiklerini ifade eden Turgut Güngör ise, "Bu sene ektiğimiz yoncalarımız yağmurdan dolayı gayet iyi. Köylülerimiz 'kar olmazsa ekin olmaz' diyorlardı. Ama bu sene kar olmamasına rağmen yağmur gayet iyi yağdı ve iyi verim elde ettik. Geçen yıl ektiklerimizde fena değildi ama bu yıl daha iyi. Bu tarladaki otları bir kez biçiyoruz, eğer sularsak ikinci kez de biçme şansımız var. 3 dönüm tarladan 2 ton yonca elde ediyoruz. Yoncayı genellikle hayvanlara veriyoruz ve artış olduğu takdirde satış yapıyoruz" diye konuştu.
Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın ise, Muş'un Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Muş'un Türkiye’de hayvancılık varlığı bakımından 10. sırada olduğunu kaydeden Aydın, "Muş yonca ekimi alanında bu yıl çok iyi bir durumda. Çiftçimiz toplam 600 bin dekar alanda yonca ekimi gerçekleştirmiştir. Yem bitkileri anlamında da 700 bin dekarı aşmış durumdayız. Bu yıl havaların yağışlı geçmesi nedeniyle yoncada çok verimli bir yıl yaşıyoruz. Çiftçilerimiz bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar. Kaba yem üretim miktarı bakımından bu yıl çiftçimizin sıkıntı çekmeyeceğini biliyoruz. İlimizde yaklaşık 1 milyon dönüm çayır mevcuttur. Bakanlığımızın destekleriyle artırılan yonca, korunga alanında Türkiye birincisiyiz. Şu anda çiftçilerimiz 1 kez yonca hasadı yaptı ve ikinci hasada başladı" şeklinde konuştu.
(UU-MSA-Y)
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