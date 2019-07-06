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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - DÜZCE

Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - DÜZCE

- Olay yerinden detaylar - Yaralıların ambulansa yerleştirilmesi - Yolun açılmasıOtoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bir tır ile tanker, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi - Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 5 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile tanker, yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Polis Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

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