Otoyolda zincirleme kaza

-sürücünün çıkartılması

-trafikten detay

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyon zincirleme kazaya neden oldu. 2 kamyon ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında İzmir - Aydın Otoyolu Pınarbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan Günay Ö. yönetimindeki 17 SR 400 plakalı meyve - sebze yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Duran Ş. idaresindeki 60 HG 630 plakalı bakır tel yüklü kamyona çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Duran Ş., Suriyeli uyruklu Abdurrahman E. yönetimindeki 35 MH 968 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdurahman E.'nin kullandığı kamyonet devrildi. Kaza sonucu, Abdurrahman E. ve Günay Ö. araçlarının içinde sıkışırken, Duran Ş. kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin durumu bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın olduğu noktaya ulaşan itfaiye ekipleri, müdahelede bulunarak sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir - Aydın Otoyolu'nda yoğunluk yaşandı. Trafik polislerinin yaptığı çalışmalar sonucu, yaklaşık 2 saat sonunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

