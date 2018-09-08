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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otoyolda tır yangını - BOLU

Otoyolda tır yangını - BOLU

- Otoyolda tır yangını - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiOtoyolda tır yangını - Anadolu otoyolunda seyir halindeki tırda yangın çıktıBOLU (AA) - Anadolu otoyolunun Bolu kesiminde seyir halindeki tır yandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan Ankara istikametine seyreden Burak Börekçi idaresindeki 81 DN 462 plakalı tır, Yeniçağa yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Ön kısmından dumanlar geldiğini gören Börekçi, tırı sağ şeride çekerek park etti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, müdahale ederek motor kısmında çıkan yangını, tırın dorse kısmına sıçramadan söndürdü.Çıkan yangında tırın kupası tamamen yandı.

Çağa Tır Yangını Yangına Müdahale 

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