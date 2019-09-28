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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Kamyonetin cep telefonu ile görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

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- Samsun'da fındıklı yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi. Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu’na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 15-16 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (FAU-SLH-
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