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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otoyolda feci kaza: 2 ölü

Otoyolda feci kaza: 2 ölü

Araçlardan görüntüler

Tahkikat Trafik Kazası Bild Gazi Yakınları Emniyet Şeridi 

-ekiplerden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa istikametine gitmekte olan Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi mevkii yakınlarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında otomobil hurdaya dönerken araç içinde sürücü Yüksel Temür ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Abdullah Arslan (37) araç içinde sıkıştı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan iki kişi ekiplerin çalışması sonrasında araç içinden çıkarıldı. Ağır yaralı halde olan yaralılardan otomobil sürücüsü Yüksel Temür Gemlik, Abdullah Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralı da tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (MO-AÇ-
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