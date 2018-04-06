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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Otoyolda elma servisi kamerada

Otoyolda elma servisi kamerada

Kamyonetten görüntü

Pazarcı Minibüs Şoförü Kamera Pazarcı Esnafı Cep Telefonu 

-Gençlerden görüntü
-Elma atılması
-Minibüsten görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Rahatlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler kamerada- Arkasına tutundukları pazarcı kamyonetinden yoldan geçen sürücüye elma servisi İSTANBUL

- E-5 Karayolunda bir pazarcı kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen 4 genç yürekleri ağza getirirken rahatlıklarıyla pes dedirtti. Kamyonetin arkasından aldıkları elmaları yiyen gençler yoldan geçen bir sürücünün isteğini geri çevirmeyip hareket halinde giden sürücüye elma atması rahatlığın bu kadarına da pes dedirtti. Otoyolda yaşanan elma servisi cep telefonu kameralarına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay Sefaköy E-5 Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 4 genç pazar kamyonetinin arkasına tutunarak ilerledi. Aynı zamanda kendileri de pazarcı esnafı olan ve bir arkadaşları da kamyonetin kasasında olan 4 genç hem kendi canlarını, hem de başka sürücülerin canlarını hiçe saydı. Yürekleri ağza getiren gençler, kamyonetteki elmaları da yemeye başladı.
O esnada minibüsü ile seyir halinde olan bir sürücüde gençlerin elma yediğini fark edip, kamyonetin yanına yanaşarak elma istedi. Bunun üzerine gençlerden biri minibüs şoförüne kamyonetten elma attı. Minibüs sürücü de atılan elmayı düşürmeden almayı başardı. Otoyolda yaşanan elma servisi ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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