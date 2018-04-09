- Otomobilde yapılan aramadan detaylar - Ele geçirilen eroin Otoyolda durdurulan araçta eroin yakalandı - Bolu 'da yaklaşık 17 kilogram eroinin ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 17 kilogram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde, Doğu illerinden İstanbul'a giden M.Ç'nin (34) kullandığı otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada, yaklaşık 17 kilogram eroin, 48 adet sentetik hap, 2 gram kokain ve 26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.