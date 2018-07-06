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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Otoyolda devrilen tırın sürücüsü öldü Haberi

Otoyolda devrilen tırın sürücüsü öldü Haberi

Araç içerisinde sıkışan Balta’nın çıkarılma çalışmasının genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

Polis Bild Direksiyon 


- Adana’da yoldan çıkıp yan devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan ilçesi, Tüysüz Mahallesi civarında meydana geldi. Halil Balta'nın kullandığı 46 NY 937 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak yan devrildi. kazayı fark eden vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri, araç içerisinde sıkışan Balta’yı çıkardı. Daha sonra Balta’yı 112 ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri ambulans içerisinde yaptığı incelemede Balta’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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