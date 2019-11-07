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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu

Otoyola inip sürücülere ve köpeğe saldıran domuzu böyle vurdu

DOMUZUN VATANDAŞLARA KÖPEĞE SALDIRMASI

Kamera Cep Telefonu Saldırı Yaban Domuzu 

-DOMUZUN OTOYOLDA GEZMESİ
-DOMUZUN VATANDAŞLAR TARAFINDAN VURULMASI

( BURSA -ÖZEL)- Yola inen domuz böyle vuruldu BURSA

- Bursa'da otoyola inen yaban domuzu, köpeğe ve vatandaşlara saldırınca tüfekle vuruldu, o anlar ise kameraya yansıdı. Bursa-Keles yolunda vatandaşlar bir domuzun köpeğe saldırdığını görünce otomobillerini durdurdu. Müdahale etmek isteyen sürücülere domuz saldırdı. Uzun süre oto yoldan ayrılmayan ve sürücülere zor anlar yaşatan domuz, yoldan geçen bir sürücü tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Vatandaşın domuzu vurduğu an cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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