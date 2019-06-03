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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otoyol kenarında uyuyan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi İzle

Otoyol kenarında uyuyan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi İzle

yanan araçlardan detay

Polis Tarım Tarım İşçisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-otoban detay

( BURSA )- Park halindeki otomobile, arkadan gelen kamyonet çarptı: 1 ölü- Kamyonetin çarptığı otomobil sürücü yanarak can verdi BURSA

- Bursa-İstanbul yolunda park halindeki otomobile arkadan gelen karpuz yüklü kamyonet çarptı. Çarpma şiddetiyle alev alan otomobil içindeki sürücü feci şekilde yanarak can verdi. Kaza, Bursa - İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen sürücü 34 UD 8178 plakalı otomobili Bursa otobanında güvenlik şeridine çekerek araç içerisinde uyumaya başladı.
Sürücüsü içerisinde uyuduğu park halindeki otomobile, 16 ZZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta alev aldı. Henüz ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü kendisini dışarı atarken, otomobilde uyuyan sürücü yanarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan iki aracada müdahale ederken, kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü uyudu iddiası Olay yerine yakın bir yerde çalışan ve kazayı gören tarım işçisi, "Seyir halindeki kamyonet, güvenlik şeridinde duran otomobile, hiç frene basmadan arkadan çarptı. Anladığım kadarıyla kamyon sürücüsü de uyuyakalmış. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta alev aldı ve kamyon sürücüsü kendisini dışarıya attı. Ama otomobil sürücüsü araçtan inemedi ve feci şekilde can verdi." dedi.
(HG-FÇ-SD
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