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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara böyle çarptı Haberi

Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara böyle çarptı Haberi

Aracı kaza anı (güvenlik kamerası)

( İSTANBUL )- Fren yerine gaza basınca 3 kez aynı yere çarptı İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi. Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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