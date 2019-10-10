Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otopark'taki otomobil yangını korkuttu Video

Otopark'taki otomobil yangını korkuttu Video

Yanan otomobil

Otomobil Yangını Polis Söndürme Tüpü Uttu Yangın Tüpü 

-Otomobilin yanındaki su dolu bidonlar
-İtfaiyenin yanan otomobile yangın tüpü ile müdahalesi
-Yanan otomobilin patlayan tekeri
-İtfaiye ve polisin otomobilde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN )- Yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi KARAMAN

- Karaman’da sahibi tarafından oturduğu apartmanın oto parkına park edilen otomobil gece yarısı biranda alev alarak yanmaya başladı.
Aracının yandığını haber alan sahibi ise itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin tamamen otomobili sarmasına engel oldu. Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Buhara Apartmanı’nın oto parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi Mustafa Laçin tarafından oturduğu apartmanın oto parkına park edilen 42 CGY 56 plakalı otomobil, gece yarısı biranda ön sol teker kısmı ile arka tamponundan alev alarak yanmaya başladı.
O sırada bir apartman sakini otomobilin yandığını görerek sahibi ve itfaiyeye haber verdi. Araç sahibi Mustafa Laçin ise aracının yandığı haber alır almaz hemen aşağıya inerek itfaiye gelinceye kadar su dolu bidonlarla alevlerin otomobili tamamen sarmasına engel oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının erken fark edilmesi nedeniyle otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. Ekiplerce elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangının çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı