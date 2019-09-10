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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Otopark kavgasında ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Cenaze araçları

Cenaze Silahlı Kavga Akalan Park Kavgası 

-Otopsi merkezi
-Cenazelerin alınması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Komşular arasında otopark meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız hayatlarını kaybetmişti, 5 kişi de yaralanmıştı. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu. Otopsi merkezinde işlemleri tamamlanan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız’ın cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Öte yandan silahlı kavga olayına karışan şüpheliler Cevdet D., İbrahim D. ve Yakup D. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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