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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobillerinde uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandı - ADANA

Otomobillerinde uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandı - ADANA

- Narkotik köpeğiyle otomobilde arama yapılması - Köpeğin araca tepki vermesi - Polislerin aracı incelemesi - Araçtan uyuşturucunun çıkması - Gözaltına alınan çiftin Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi Adana 'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da bebeklerinin de bulunduğu otomobillerinde 15 kilo 132 gram eroin, 2 kilo 672 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çiftten koca tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.Ekip, plakasını tespit ettiği aracı merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulup takibe aldı.Daha sonra Vedat (27) ve Asiye A. (25) çifti ile bebeklerinin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.Köpeğin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan ön kontrolde uyuşturucuya rastlanmadı.Aracın kaportasını kesip inceleyen ekipler, birbirine iple bağlanmış 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram sentetik uyuşturucu buldu.Gözaltına alınan çift, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.İşlemlerin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi Asiye A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Narkotik Irak 

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