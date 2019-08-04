Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu - MALATYA
- Olay yerinden detay görüntüler - Telef olan atların detay görüntüleri - Genel detaylarOtomobillerin çarptığı 3 safkan Arap atı telef oldu - Kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı - Telef olan hayvanların safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildiMALATYA (AA) - Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde işletmeden kaçan 3 safkan Arap atı, iki otomobilin çarpması sonucu telef oldu.Yılmaz Akdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 plakalı otomobil, Malatya - Akçadağ kara yolunda önlerine çıkan 3 ata çarptı.Yaralanan sürücüler ile yabancı plakalı araçta bulunan Ayten ve çocukları Diyar, Zilan ve Kivan Akdemir kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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