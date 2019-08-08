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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı İzle

Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı İzle

zanlının emniyetten çıkarılışı

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

Polis Bild Akalan Hırsız 


- Otomobillerden hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde 4 farklı otomobilden hırsızlık yapan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının A.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-MFT-
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