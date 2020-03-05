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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobiller sağanak yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü

Otomobiller sağanak yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü

- Yağmur nedeniyle bozulan yoldan detay ve genel görüntüler

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Yol Çalışması 

-- Mahalle esnafı ile röportaj
--Sokaktan görüntüler
--Çukura düşen araçlar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olurken, Bayraklı ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan bir çukura araçlar düştü. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İzmir’de hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi 1620/12 sokakta yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Çökme meydana gelen yolda iki otomobil çukura düştü. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar, çekici yardımıyla çukurdan çıkarılırken, olay yerine gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışma yaptı. Market işletmecisi Ramazan Işık, yolda önlem alınmasını istedi. Bir başka mahalle esnafı Mustafa Süren de, "Her gün yol çalışması var ve her yağmur yağdığında durum aynı. Sabahleyin çukura bir araç düştü ve çekici geldi. Her yağmur yağdığında bir araba düşüyor çukura. Bir iki aydır burası böyle" diye konuştu.

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