Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

-olay yerinden fotoğraflar



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Söylemiş Mahallesi yakınlarındaki trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UR 134 plakalı araçla 16 ADF 01 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nuran Z., Mehmet A., Ebru A., Oktay A., Emin K. ve Nedim K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yenişehir Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı.



loading...