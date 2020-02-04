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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

hastaneden görüntü

Hastane Trafik Kazası 

-olay yerinden fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Söylemiş Mahallesi yakınlarındaki trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UR 134 plakalı araçla 16 ADF 01 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nuran Z., Mehmet A., Ebru A., Oktay A., Emin K. ve Nedim K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yenişehir Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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