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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yapan araçlardan detay

İlk Müdahale Trafik Kazası 

-Jandarma ve vatandaşların kaza yapan araçları yol kenarına çekmeye çalışması
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bakırdağ mevkiinde meydana gelen kazada 38 BB 890 plakalı araç ile 29 AH 900 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan Gülümser Ç. Ahmet Ö., Ahmet Ç., Furkan A. ve Ramazan Ç., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında büyük hasar oluşan araçlar kaza yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
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