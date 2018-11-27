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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı İzle

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı İzle

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale 

-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Boğazlıyan ilçesi Şefkat Hokka Ömeroğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ç. idaresindeki 66 EG 945 plakalı otomobil ile Mevlüt A. yönetimindeki 06 EDY 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Hacı Ahmet Yıldız hayatını kaybederken sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Gülay Ç. ve Dudu Y. yaralandı. Durumu ağır olan sürücü Selahattin Ç. ve Gülay Ç. ilk müdahalenin ardından Yozgat'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (GD-UY-
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