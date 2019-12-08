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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Haberi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Haberi

kaza yerinden görüntü

Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-kazaya karışan araçlardan görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Malatya-Sivas karayolu Kendirli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yazıhan istikametinden Malatya kent istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeritten gelen A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte B.U. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan A.E. Turgut Özal Tıp Fakültesine, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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