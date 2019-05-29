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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı

Kaza yerindeki araçlar

Öğretmen Öğretmenlik Trol 

-Ekiplerin yolu kontrollü şekilde kesmesi
-Hurdaya dönen araçların çekiciye yüklenmesi
-Ambulansların acil önünde görüntüsü

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü öğretmen 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ağlasun ilçesinde öğretmenlik yapan Nuri Yavuz I. (35) idaresindeki 15 BA 177 plakalı otomobil ile kurna rampasında kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkan Süleyman S. idaresindeki 32 LL 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman S., Nuri Yavuz I. ve yanındaki öğretmen arkadaşları Saim Türkcan (34) Veli Kaya (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süleyman S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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