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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detay

Bild Ağır Yaralı 

-Araçlardan detay
-Ekiplerin çalışması
-Cesetlerin araçtan çıkarılması

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane-Kelkit karayolunda otomobille tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’den Kelkit istikametine giden Nazım Aktaş (40) yönetimindeki 28 K 1630 plakalı tır, merkeze bağlı Yeniköy köyü Ulukale Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Ömer Ataş idaresindeki 25 LN 837 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Heybetullah Bahçecioğlu ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Ataş ile araçta bulunan Öztürk ve Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe tekrardan açıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü Nazım Aktaş gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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