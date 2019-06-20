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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobille ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerindeki yaralılardan detaylar

Cenaze Trafik Kazası Ticari Araç 

-vatandaşların yardımcı olmaları
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Maşuk TOKİ yolundaki kavşakta meydana geldi. Suat Yılmaz idaresindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Yavuz T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Suat Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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