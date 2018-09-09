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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobille panelvan çarpıştı: 7 yaralı - AMASYA

Otomobille panelvan çarpıştı: 7 yaralı - AMASYA

- Kolay Köyü yolu kavşağındaki kaza yeri - Devrilen panelvandan detaylar - Kazaya karışan otomobilden detay - Bebek pusetinden detaylar - Kazaya karışan araçların çekici ile götürülmesi Amasya 'da otomobille panelvan çarpıştı: 7 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Suluova ilçesindeki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Muhammed Coşkun'un (29) kullandığı 67 TV 376 plakalı panelvan, Kolay Köyü yolu kavşağında Halil Varol'un yönetimindeki 28 DB 670 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle panelvan devrildi. Kazada sürücülerle panelvandaki Esra (27), çocukları Mücahit Bilal (1) ve Zeynep Coşkun (4) ile otomobildeki Ozay Çalışkan (35) ve Merve Varol (20) yaralandı.Ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Coşkun ile çocukları Mücahit Bilal ve Zeynep Coşkun, ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild 

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