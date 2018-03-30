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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobille özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı - NİĞDE

Otomobille özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı - NİĞDE

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralıların hastaneye getirilmesi Niğde 'de trafik kazası: 3 yaralıNİĞDE (AA) - Niğde 'de otomobille özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Abdurrahman İ. idaresindeki 51 H 0020 plakalı özel halk otobüsü, Niğde - Kayseri karayolundaki terminal kavşağında Emre A'nın kullandığı 51 LC 019 otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsündeki Rabia Ü, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Halk Otobüsü 

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