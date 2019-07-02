Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobille motosiklet çarpıştı - MUĞLA

Otomobille motosiklet çarpıştı - MUĞLA

- Yaralının ambulansa taşınması - Kaza yapan motosiklet ve otomobilden görüntülerOtomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.Barış Kayıkçı'nın kullandığı 48 BF 332 plakalı otomobille, aynı istikamette seyreden Görkem Ulaş Öztürk yönetimindeki 48 ABU 196 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde çarpıştı.Kazada, motosikletten savrulan Öztürk, yaralandı.Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bild 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı