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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - YALOVA

Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - YALOVA

- İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı - Olay yerinden görüntüler - Kazada hasar gören araçlardan görüntüler - Detaylar Yalova 'da otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı - Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'nde, İhsan S. Muhaısen Al Zaidi yönetimindeki 34 LP 6339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 16 VG 377 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü R.E. ile motosiklette bulunan G.Ç. ve E.E. yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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