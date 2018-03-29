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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Video

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Video

Olay yeri detay

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yapan araçlar detay
-Ambulans giderken detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Konya Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Değirmenönü idaresindeki 07 JK 090 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki Hüseyin Badem idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Badem ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Güzel yaralandı. Yaralılar kazayı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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