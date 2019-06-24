Otomobille motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı

-Kazaya karışan otomobil ve motosikletten görüntü

-Yaralılardan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kili yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Dilek Türkmen idaresindeki 20 B 4661 plakalı otomobil Oğuzhan Eryılmaz’ın kullandığı 20 NR 643 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza da sürücü Eryılmaz ile birlikte Muhammet Ali Dönertaş yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



