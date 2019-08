Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti İzle

-Aktüel görüntü

- Ordu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik kavşağında Pazartesi günü meydana gelmiş, motor sürücüsü Mehmet Ali Öksüz kazada ağır yaralanmıştı. 3 gün süren tedavinin ardından Öksüz akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı.