Otomobille kereste taşıdılar



- Bursa'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı. Bursa-Mudanya kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler vatandaş kamerasına takıldı. Kapıları açık bir vaziyette seyreden ve arka koltuğu kerestelerle dolu olan otomobili gören diğer sürücüler o anları telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

