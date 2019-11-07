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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobille kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Çakal 

-kaza anı
-aracın fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda Eyyübiye Kampüsü civarında meydana geldi. 34 NL 0349 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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