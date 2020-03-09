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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kaza sonrasında cep telefonuna yansıyan görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

Acil Servis Trafik Kazası Bild Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 


- Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat-Turhal kara yolu Pazar ilçesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R.O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H.Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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