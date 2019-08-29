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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

-Kaza yerinden genel görüntüler

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--İtfaiye ekipleri ve polislerin incelemeleri

( ISPARTA ) - Otomobille kamyonetin çarpıştı kazada biri yan yattı, diğeri onun tavanına çarparak durabildi ISPARTA

- Isparta’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Mehmet Tönge Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. yönetimindeki 15 ES 391 plakalı kamyonet ile Dilek B. idaresindeki 06 ABG 676 plakalı otomobil 225. Cadde ile 4835.Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazaya karışan kamyonet refüjde yan yatarken, otomobil ise devrilen kamyonetin tavan kısmına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Osman A. ile Dilek B. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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