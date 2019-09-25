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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı - KOCAELİ Video

Otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı - KOCAELİ Video

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışması Kocaeli 'de otomobille cip çarpıştı: 2 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Umuttepe istikametine seyreden Y.B. idaresindeki 41 PL 827 plakalı cip, dönüş yaptığı belirtilen K.M. yönetimindeki 41 JB 081 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.K.M. ile cipte bulunan yaralı E.K, 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis Bild 

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