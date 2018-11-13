Otomobille çarptığı aydınlatma direği üzerine devrildi - KONYA
- Aydınlatma direğine çarpan otomobilden detaylar - Araçta oluşan hasardan görüntü - Ambulans ve polis ekiplerinden detayOtomobille çarptığı aydınlatma direği üzerine devrildi - Konya 'da çarptığı aydınlatma direği üzerine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da yoldan çıkan otomobilin çarptığı aydınlatma direğinin aynı aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Melek Kargın idaresindeki 42 LG 652 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle direk, otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü Kargın ve araçtaki Mustafa Gezginci yaralandı.Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Kargın ve Gezginci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından önce direk, ardından da otomobil olay yerinden kaldırıldı.