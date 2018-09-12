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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobille çarpışan zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı - KİLİS Haberi

Otomobille çarpışan zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı - KİLİS Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Detaylar Kilis 'te otomobille çarpışan zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralıKİLİS (AA) - Kilis 'te zırhlı polis aracının otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.Öncüpınar Gümrük Kapısı yolu 3. kilometrede geri geri giden Suriyeli Sattaf Şıh Abdullah idaresindeki 79 MB 218 plakalı otomobil, yolda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen zırhlı polis aracının çektiği arızalı zırhlı polis aracı ile çarpıştı.Kazada arızalı zırhlı polis aracı devrildi.Polis ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan 1 polis memuru ve Suriyeli sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Polis Aracı Polis Polis Memuru Memur Sağlık Ekipleri 

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