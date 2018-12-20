Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Trafik Kazası olay yeri detay

Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

-Hastane sevk Ambulans detay
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

– Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çankırı Kavşağı’na seyir halindeki Nihat T. (55) idaresindeki 37 ET 160 plakalı motosiklet ile Ali O. idaresindeki 37 KK 542 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat T. yola savrularak yaralandı. Nihat T. olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Ö. de tedbir amaçlı acil serviste ayakta tedavi oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı