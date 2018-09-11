Otomobille çarpışan motosikletli metrelerce uzağı fırladı... O anlar kamerada

-2-KAZANIN OLDUĞU BÖLGE VE HASTANEDEN DETAY GÖRÜNTÜ



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arka koltuğundaki yolcusu metrelerce uzağa fırladı. Motosikletteki 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolunda Salihli yönüne seyir halinde olan Özer T. yönetimindeki 45 KA 4857 plakalı motosiklet, Avşar Mahallesi kavşağından kontrolsüz şekilde dönüş yapan Necati G. idaresindeki 45 TV 111 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özer T. ve yolcu koltuğunda oturan Emrah A. motosikletten fırlayarak metlerce uzağı fırladı. Kontrolden çıkan otomobil de karşı şeride geçti. Kazada motosiklette bulunan ve yaralanan 2 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan feci kazanın görüntüleri de çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile motosikletin çarptığı ve motosikletteki sürücü ve yolcusunun metrelerce uzağa fırladığı görülüyor. (İLK-ÖND-

