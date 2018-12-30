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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - KOCAELİ

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntüler - Otomobil sürücüsü ile röportajKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi mevkisinde Özcan Ç. idaresindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk H'nin kullandığı 41 ABS 042 plakalı motosiklet çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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