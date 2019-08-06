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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - İZMİR

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - İZMİR

- Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detayOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüMANİSA (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, F.M.T. yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolu Ören Mahallesi girişinde Hüseyin Çelik'in (69) kullandığı 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sağlık Ekipleri 

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