Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - İZMİR

- Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detayOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüMANİSA (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, F.M.T. yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolu Ören Mahallesi girişinde Hüseyin Çelik'in (69) kullandığı 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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