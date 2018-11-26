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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP İzle

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP İzle

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Hayatını kaybeden Engin Çevik'in fotoğrafı Gaziantep 'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.Zekeriya K. idaresindeki 27 LC 970 plakalı otomobil, Eyüp Sultan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde karşı yönden gelen Engin Çevik'in (24) kullandığı 27 US 962 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Çevik'e ilk müdahaleyi çevrede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri yaptı.Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Zekeriya K, polis ekiplerince gözaltına alındı.Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çevik'in cenazesinin, memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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